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Владимир Гомельский рассказал, что следует сделать тренеру «Мемфис Гриззлиз»

Владимир Гомельский рассказал, что следует сделать тренеру «Мемфис Гриззлиз»
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский, комментируя поражение клуба «Мемфис Гриззлиз» в матче регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт Уорриорз», высказал мнение, что «Мемфису» необходимо поработать над развитием своих форвардов. Напомним, «Гриззлиз» уступили со счётом 120:122.

«Мемфис» проиграл, но команда заслуживает уважение. Конечно, Тейлору Дженкинсу, тренеру «Гриззлиз», необходимо много работать над развитием своих форвардов: как мощных, так и лёгких. Но мне кажется, что у этой команды есть хорошие перспективы. Да, и в следующем драфте нужно выбрать центрового на вырост», — сказал Гомельский у себя в социальных сетях.

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