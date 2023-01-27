Дабл-дабл Джейсона Тейтума не помог «Бостону» переиграть «Нью-Йорк»

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 120:117.



Самым результативным игроком у «Бостона» стал американский форвард Джейсон Тейтум, заработавший дабл-дабл: 35 очков, 14 подборов и четыре передачи. Также стоит отметить 7-го номера американца Джейлена Брауна, который записал на свой счёт 22 очка, девять подборов, и всего две передачи. Самым результативным у гостей стал американский форвард Джулиус Рэндл. На его счету 37 очков, девять подборов и две передачи. Также стоит отметить американского разыгрывающего Джейлена Брансона, который набрал 29 очков, четыре подбора и всего семь передач.