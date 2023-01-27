Дабл-дабл Джейсона Тейтума не помог «Бостону» переиграть «Нью-Йорк»
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 120:117.
Самым результативным игроком у «Бостона» стал американский форвард Джейсон Тейтум, заработавший дабл-дабл: 35 очков, 14 подборов и четыре передачи. Также стоит отметить 7-го номера американца Джейлена Брауна, который записал на свой счёт 22 очка, девять подборов, и всего две передачи. Самым результативным у гостей стал американский форвард Джулиус Рэндл. На его счету 37 очков, девять подборов и две передачи. Также стоит отметить американского разыгрывающего Джейлена Брансона, который набрал 29 очков, четыре подбора и всего семь передач.
НБА - регулярный чемпионат
27 января 2023, пятница. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
117 : 120
ОТ
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Бостон Селтикс: Тейтум - 35, Браун - 22, Уайт - 15, Брогдон - 10, Уильямс - 8, Хозер - 8, Притчард - 7, Уильямс - 6, Хорфорд - 6, Галлинари, Гриффин, Джексон, Дэвисон, Кабенгеле, Корнет, Смарт
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 37, Брансон - 29, Барретт - 19, Куикли - 17, Гримс - 5, Топпин - 5, Хартенштайн - 4, Макбрайд - 2, Симс - 2, Арчидиаконоу, Джеффрис, Килс, Михайлюк, Реддиш, Робинсон, Роуз, Фурнье
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