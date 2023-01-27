Определены стартовые пятёрки Матча всех звёзд НБА

Национальная баскетбольная ассоциация на официальном сайте объявила об итогах голосования среди болельщиков, игроков и представителей СМИ для определения стартовых пятёрок Матча всех звёзд.

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо были названы капитанами в своих конференциях (Запад и Восток соответственно).

На Западе с первых минут встречу начнут Никола Йокич («Денвер Наггетс»), Зайон Уильямсон («Нью-Орлеан Пеликанс»), Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») и Лука Дончич («Даллас Маверикс»). На Востоке – Кевин Дюрант («Бруклин Нетс»), Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»), Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс») и Кайри Ирвинг («Бруклин Нетс»).

Напомним, процент влияния на итоги выглядят следующим образом: болельщики – 50%, игроки – 25%, представители СМИ – 25%. Матч всех звёзд пройдёт в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, 19 февраля на «Вивинт-Арене».