Ключевой разыгрывающий «Бруклина» выбыл с травмой

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Бен Симмонс был вынужден досрочно завершить матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Детройт Пистонс» (122:130) из-за болей в левом колене, сообщает клубный обозреватель Алек Штурм.
26-летний Симмонс завершил встречу с одним подбором, семью результативными передачами и одним перехватом за 20 минут на паркете. Баскетболист не отметился набранными очками, с игры у него ноль из трёх.
В текущем сезоне австралиец принял участие в 37 матчах, набирая в среднем 7,4 очка, делая 6,5 подбора и 6,4 передачи при реализации бросков 56% и штрафных – 44,6%.
«Бруклин Нетс» занимает четвёртое место в Восточной конференции с 29 победами при 19 поражениях. Следующую встречу «Нетс» проведут с «Нью-Йорк Никс» на своей площадке 29 января (1:30 мск).
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