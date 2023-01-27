«Далласу» интересен один из лидеров «Миннесоты»

Руководство «Даллас Маверикс» проявляет интерес к разыгрывающему «Миннесоты Тимбервулвз» Д'Анджело Расселлу. Об этом сообщает инсайдер Bleacher Report Эрик Пинкус.

Действующий контракт 26-летнего баскетболиста рассчитан до конца сезона-2022/2023 ($ 31,37 млн). Следующим летом Расселл станет неограниченно свободным агентом.

В текущем сезоне защитник принял участие в 47 матчах, набирая в среднем 17,6 очка, делая 6,2 передачи и 2,9 подбора при реализации бросков 46,5%, где 38,3% – трёхочковые.

«Миннесота Тимбервулвз» занимает девятое место в Западной конференции с 25 победами при 25 поражениях. Следующую игру «Тимбервулвз» проведут с «Мемфис Гриззлиз» на своей площадке 28 января (3:30 мск).

Ранее сообщалось, что «волки» хотели обменять Расселла в «Юту Джаз» на разыгрывающего Майка Конли.