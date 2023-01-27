Лука Дончич получил травму во время матча
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Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич был вынужден досрочно завершить матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Финикс Санз» (99:95).
Как сообщает инсайдер Марк Стайн в соцсетях, 23-летний баскетболист получил травму левого голеностопа в начале встречи. Также отмечается, что рентген не выявил серьёзных повреждений у игрока.
В текущем сезоне Дончич принял участие в 45 матчах, набирая в среднем 33 очка, делая 8,9 подбора и 8,4 передачи при реализации бросков 49,7%, где 35,1% из них – трёхочковые.
«Даллас Маверикс» занимает шестое место в Западной конференции с 26 победами при 24 поражениях. Следующую игру «Маверикс» проведут с «Ютой Джаз» на выезде 29 января (5:00 мск).
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