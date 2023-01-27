Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лука Дончич получил травму во время матча

Лука Дончич получил травму во время матча
Комментарии

Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич был вынужден досрочно завершить матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Финикс Санз» (99:95).

Как сообщает инсайдер Марк Стайн в соцсетях, 23-летний баскетболист получил травму левого голеностопа в начале встречи. Также отмечается, что рентген не выявил серьёзных повреждений у игрока.

В текущем сезоне Дончич принял участие в 45 матчах, набирая в среднем 33 очка, делая 8,9 подбора и 8,4 передачи при реализации бросков 49,7%, где 35,1% из них – трёхочковые.

«Даллас Маверикс» занимает шестое место в Западной конференции с 26 победами при 24 поражениях. Следующую игру «Маверикс» проведут с «Ютой Джаз» на выезде 29 января (5:00 мск).

Новость по теме
Главный тренер «Далласа»: с такой защитой не выиграть даже с Дончичем, Леброном и Каримом
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023