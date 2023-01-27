«Нью-Йорк» пытается заполучить лучшего защитника «Торонто»

Руководство «Нью-Йорк Никс» вело переговоры с «Торонто Рэпторс» по поводу возможного обмена с участием лёгкого форварда О Джи Ануноби, информирует SNY.
«Также стоит отметить: «Никс» во время переговоров по Ануноби предложили несколько драфт-пиков первого раунда. И это без каких-либо колебаний», – говорится в источнике.
25-летний британский баскетболист в текущем сезоне имеет лучший защитный рейтинг в «Торонто» – 112,8. Ануноби принял участие в 44 матчах, набирая в среднем 17,3 очка, делая 5,6 подбора и 2,1 перехвата при реализации бросков 45,9%, где 36,8% – трёхочковые.
Действующий контракт форварда рассчитан до конца сезона-2024/2025 (опция игрока на $ 19,92 млн). В сезоне-2022/2023 Ануноби заработает $ 17,35 млн.
«Торонто Рэпторс» занимает 12-е место в Восточной конференции с 22 победами при 27 поражениях. Следующую игру «Рэпторс» проведут с «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде 28 января (6:00 мск).
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