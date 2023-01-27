Чарльз Баркли не смог выговорить имя игрока «Лейкерс». Видео
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Член Зала славы, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли во время эфира шоу NBA on TNT столкнулся с трудностями при попытке произнести имя тяжёлого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Руи Хачимуры.
Видео можно посмотреть на канале House of Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Напомним, «Вашингтон Уизардс» и калифорнийский клуб совершили обмен, в результате которого 24-летний Хачимура перешёл в стан «озёрников». В обратном направлении отправились разыгрывающий Кендрик Нанн и три драфт-пика второго раунда.
В текущем сезоне японский баскетболист принял участие в 31 матче, набирая в среднем 13 очков, делая 4,3 подбора и 1,2 передачи при реализации бросков 48,9%, где 33,7% – трёхочковые.
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