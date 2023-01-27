«Это нечестно». Баркли — о выборе Зайона на Матч звёзд НБА в качестве игрока старта

Член Зала славы, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли не считает справедливым выбор тяжёлого форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайона Уильямсона в качестве игрока стартового состава в Матче всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации.
«Я бы не стал отправлять Зайона на это мероприятие в качестве игрока стартовой пятёрки. Я бы вместо него выбрал Домантаса Сабониса или Лаури Маркканена.
Я не считаю это справедливым, когда ты за регулярку пропускаешь 20 матчей. Это нечестно», – заявил Баркли во время эфира шоу NBA on TNT.
Напомним, стали известны участники стартовых составов Матча всех звёзд в рамках звёздного уикенда НБА. На Западе с первых минут встречу начнут Никола Йокич («Денвер Наггетс»), Зайон Уильямсон («Нью-Орлеан Пеликанс»), Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») и Лука Дончич («Даллас Маверикс»).
На Востоке – Кевин Дюрант («Бруклин Нетс»), Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»), Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс») и Кайри Ирвинг («Бруклин Нетс»).
Процент влияния на итоги голосования выглядят следующим образом: болельщики – 50%, игроки – 25%, представители СМИ – 25%. Матч всех звёзд пройдёт в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, 19 февраля на «Вивинт-Арене».
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