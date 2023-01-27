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Ванвлит может выбрать агентство, представляющее интересы Леброна Джеймса

Ванвлит может выбрать агентство, представляющее интересы Леброна Джеймса
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Разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Фред Ванвлит может сменить официальных представителей. Об этом сообщает инсайдер Марк Стайн на платформе Substack.

Отмечается, что 28-летний баскетболист намерен присоединиться к одному из самых влиятельных агентств Klutch Sports Group.

Агентство представляет интересы звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина, защитника «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса и других.

Действующий контракт Ванвлита рассчитан до конца сезона-2023/2024 (опция игрока на $ 22,8 млн). Если разыгрывающий откажется от опции продления, то следующим летом сможет выйти на рынок свободных агентов.

В текущем сезоне защитник «Торонто» принял участие в 40 матчах, набирая в среднем 19,1 очка, делая 6,3 передачи и 4,3 подбора за 36,7 минуты на паркете.

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