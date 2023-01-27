«Это не даёт нам оснований переживать». Динвидди отреагировал на травму Дончича

Защитник «Даллас Маверикс» Спенсер Динвидди прокомментировал травму Луки Дончича, полученную во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Финикс Санз» (99:95).

«Не знаю, пропустит ли Лука следующий матч. Или вообще пропустит пару игр. Это не даёт нам оснований переживать по поводу его отсутствия или полагать, что он вообще может пропустить все 10 встреч.

Лука поправится, я уверен в этом. Он молодой парень, хотя ему нравится думать, что он уже старый, но это не так», – приводит слова Динвидди издание Dallas Morning News.

В текущем сезоне словенский баскетболист принял участие в 45 матчах, набирая в среднем 33 очка, делая 8,9 подбора и 8,4 передачи при реализации бросков 49,7%, где 35,1% из них – трёхочковые.



«Даллас Маверикс» занимает шестое место в Западной конференции с 26 победами при 24 поражениях. Следующую игру «Маверикс» проведут с «Ютой Джаз» на выезде 29 января (5:00 мск).