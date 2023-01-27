Пол Джордж: надеюсь, мне удастся поиграть под руководством Поповича

Один из лидеров «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Сан-Антонио Спёрс» (138:100) заявил, что не против по ходу карьеры поиграть под руководством Грега Поповича.
«Надеюсь, когда-нибудь мне удастся поиграть под руководством Грега Поповича, если он не завершит карьеру, конечно же. За сборную США, например», – цитирует Джорджа клубный обозреватель Томер Азарлы.
В текущем сезоне 32-летний баскетболист принял участие в 35 матчах, набирая в среднем 23,5 очка, делая шесть подборов и 5,3 передачи при реализации бросков 46,7%, где 39,1% – трёхочковые.
«Лос-Анджелес Клипперс» занимает пятое место в Западной конференции с 27 победами при 24 поражениях. Следующую встречу «Клипперс» проведут с «Атлантой Хоукс» на выезде 29 января (3:30 мск).
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