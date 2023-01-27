«Зенит» подписал американского центрового

Санкт-петербургский баскетбольный клуб «Зенит» объявил о подписании контракта с американским центровым Ройсом Хэммом-младшим. Об этом сообщает официальный сайт команды.
Соглашение с 23-летним баскетболистом рассчитано до конца сезона-2023/2024. В 2022 году Хэмм-младший выступал за бельгийский «Антверп». До этого американец на протяжении четырёх лет выступал в студенческой лиге NCAA за команду Техасского университета.
В Кубке ФИБА-Европа центровой принял участие в восьми матчах, набирая в среднем 12,3 очка и делая четыре подбора. В чемпионате Бельгии Хэмм провёл восемь игр, где набирал 10,9 очка и 5,3 подбора.
«Зенит» в Единой лиге ВТБ занимает третье место с 16 победами при шести поражениях, набрав суммарно 38 очков. У занимающего второе место казанского УНИКСа 42 очка, на первом – московский ЦСКА с 44 очками.
Примечательно, что Ройс будет считаться седьмым легионером в составе зенитовцев. Напомним, по правилам лиги, на сезон заявлять можно только шесть иностранных игроков.
Следующую игру санкт-петербуржцы проведут с «Локомотивом-Кубань» на своей площадке 29 января (17:00 мск).
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