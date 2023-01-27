Кузма высказался о непопадании Эмбиида в стартовую пятёрку Матча звёзд НБА

Лёгкий форвард «Вашингтон Уизардс» Кайл Кузма был удивлён отсутствием центрового «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида в стартовом составе Матча всех звёзд.

«Не буду скрывать. Но тот факт, что Джоэл Эмбиид не попал в стартовую пятёрку, просто безумен», – написал баскетболист в соцсетях.

Напомним, стали известны участники стартовых составов Матча всех звёзд в рамках звёздного уикенда НБА. На Западе с первых минут встречу начнут Никола Йокич («Денвер Наггетс»), Зайон Уильямсон («Нью-Орлеан Пеликанс»), Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») и Лука Дончич («Даллас Маверикс»).



На Востоке – Кевин Дюрант («Бруклин Нетс»), Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»), Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс») и Кайри Ирвинг («Бруклин Нетс»).



Процент влияния на итоги голосования выглядят следующим образом: болельщики – 50%, игроки – 25%, представители СМИ – 25%. Матч всех звёзд пройдёт в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, 19 февраля на «Вивинт-Арене».