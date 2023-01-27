«Чикаго» может обменять Андре Драммонда

«Чикаго Буллз» может обменять 29-летнего центрового Андре Драммонда перед февральским дедлайном, сообщает известный инсайдер Марк Стейн.
«Не удивляйтесь, если «Чикаго» обменяет бывшего участника Матча всех звёзд Андре Драммонда перед дедлайном 9 февраля. Сообщают об этом несколько источников в лиге. В последних 12 матчах регулярного чемпионата Драммонд получал всего по 15 минут», — приводит слова Стейна HoopsHype.
Андре Драммонд перешёл в «Чикаго» в межсезонье. Ранее он играл за «Бруклин Нетс», где провёл всего полгода.
В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НБА Драммонд принял участие в 36 матчах, в которых проводил на площадке в среднем 13 минут. Центровой набирал 6,1 очка, совершал 6,6 подбора и отдавал 0,6 результативной передачи. Это самые низкие показатели Драммонда в карьере.
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