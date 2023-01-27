Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич избежал серьёзной травмы в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Финикс Санз» (99:95), сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски. Как сообщает источник, у игрока диагностировали небольшое растяжение связок левого голеностопного сустава. О сроках восстановления игрока пока не сообщается.



В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Лука Дончич принял участие в 45 матчах, в которых набирал в среднем за игру 33 очка, совершал 8,9 подбора и отдавал 8,4 результативной передачи.



«Даллас Маверикс» с 26 победами и 24 поражениями располагается на шестом месте в Западной конференции. 29 января «Маверикс» проведут матч с «Ютой Джаз».