Лука Дончич избежал серьёзной травмы
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Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич избежал серьёзной травмы в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Финикс Санз» (99:95), сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски. Как сообщает источник, у игрока диагностировали небольшое растяжение связок левого голеностопного сустава. О сроках восстановления игрока пока не сообщается.
В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Лука Дончич принял участие в 45 матчах, в которых набирал в среднем за игру 33 очка, совершал 8,9 подбора и отдавал 8,4 результативной передачи.
«Даллас Маверикс» с 26 победами и 24 поражениями располагается на шестом месте в Западной конференции. 29 января «Маверикс» проведут матч с «Ютой Джаз».
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