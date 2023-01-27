Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лука Дончич избежал серьёзной травмы

Лука Дончич избежал серьёзной травмы
Комментарии

Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич избежал серьёзной травмы в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Финикс Санз» (99:95), сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски. Как сообщает источник, у игрока диагностировали небольшое растяжение связок левого голеностопного сустава. О сроках восстановления игрока пока не сообщается.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Лука Дончич принял участие в 45 матчах, в которых набирал в среднем за игру 33 очка, совершал 8,9 подбора и отдавал 8,4 результативной передачи.

«Даллас Маверикс» с 26 победами и 24 поражениями располагается на шестом месте в Западной конференции. 29 января «Маверикс» проведут матч с «Ютой Джаз».

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023