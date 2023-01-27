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«Голден Стэйт» отправил трёх игроков в G-лигу

«Голден Стэйт» отправил трёх игроков в G-лигу
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Пресс-служба «Голден Стэйт Уорриорз» сообщила, что клуб отправил атакующего защитника Моузеса Муди в Лигу развития НБА, где он будет выступать за «Санта-Круз».

Кроме того, в G-лигу отправились защитник Райан Роллинз и форвард Патрик Болдуин.

Моузес Муди был выбран на драфте НБА-2021 под 14-м номером. В нынешнем сезоне 20-летний баскетболист принял участие в 39 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем 5,2 очка, совершал 1,7 подбора и отдавал 0,9 результативной передачи.

Патрик Болдуин провёл 15 матчей, его статистические показатели — 5,3 очка, 1,4 подбора и 0,2 передачи в среднем за игру.

Райан Роллинз принял участие в 12 матчах, в которых набирал 1,9 очка, совершал один подбор и отдавал 0,5 результативной передачи.

«Голден Стэйт Уорриорз» располагается на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции.

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