«Голден Стэйт» отправил трёх игроков в G-лигу

Пресс-служба «Голден Стэйт Уорриорз» сообщила, что клуб отправил атакующего защитника Моузеса Муди в Лигу развития НБА, где он будет выступать за «Санта-Круз».
Кроме того, в G-лигу отправились защитник Райан Роллинз и форвард Патрик Болдуин.
Моузес Муди был выбран на драфте НБА-2021 под 14-м номером. В нынешнем сезоне 20-летний баскетболист принял участие в 39 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем 5,2 очка, совершал 1,7 подбора и отдавал 0,9 результативной передачи.
Патрик Болдуин провёл 15 матчей, его статистические показатели — 5,3 очка, 1,4 подбора и 0,2 передачи в среднем за игру.
Райан Роллинз принял участие в 12 матчах, в которых набирал 1,9 очка, совершал один подбор и отдавал 0,5 результативной передачи.
«Голден Стэйт Уорриорз» располагается на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции.
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