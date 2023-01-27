Эй Смит: считаю Леброна вторым номером в истории

Известный телевизионный эксперт ESPN Стивен Эй Смит рассказал, кого считает величайшим баскетболистом всех времён, и признался, что считает звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса вторым игроком в истории.
«Я не поставлю Леброна Джеймса выше Майкла Джордана. Но должен признаться, что Леброн в моём списке идёт под вторым номером. У него, конечно, нет такого же резюме, как у Карима Абдул-Джаббара или Билла Расселла, но я всё равно считаю его вторым номером среди величайших игроков в истории баскетбола», — заявил Смит в эфире.
Леброну Джеймсу осталось набрать 157 очков, чтобы повторить легендарный рекорд Карима Абдул-Джаббара по количеству набранных очков в матчах Национальной баскетбольной ассоциации. Сейчас у Леброна 38 230 набранных очков.
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