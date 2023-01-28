Результаты всех матчей Евролиги 27 января, турнирная таблица

«Партизан» одержал победу над «Црвеной Звездой». Встреча прошла в Белграде (Сербия) на домашнем стадионе «Црвены Звезды» «Штарк-Арена — Комбанк-Арена» и завершилась победой гостей паркета со счётом 68:64. Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Зак Ледей и Данте Экзам, набравшие по 20 очков. В составе «Црвены Звезды» отличился Лука Вильдоса, набравший 26 очков.



В другом матче игрового дня греческий «Олимпиакос» одержал победу над израильским «Маккаби». Игра прошла в Пирее (Греция) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 95:89. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Александар Везенков, набравший 23 очка. В составе гостей паркета 23 очка набрал Роман Соркин.



В ещё одном матче игрового дня испанская «Баскония» оказалась сильнее турецкого «Анадолу Эфес». Встреча прошла в Витории (Испания) на стадионе «Фернандо Буэса» и завершилась победой хозяев паркета в овертайме со счётом 114:111. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Мэтт Костелло, набравший 33 очка. Дабл-дабл из 19 очков и 16 передач на счету Дариуса Томпсона. В составе «Анадолу Эфес» 21 очко набрал Шейн Ларкин.



В заключительном матче игрового дня мюнхенская «Бавария» оказалась сильнее «Виртуса» из Болоньи. Встреча прошла в Мюнхене (Германия) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 91:84. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Огастин Рабит, набравший 18 очков. В составе гостей по 14 баллов набрали Изайя Кординье и Милош Теодосич.