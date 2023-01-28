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Результаты всех матчей Евролиги 27 января, турнирная таблица

Результаты всех матчей Евролиги 27 января, турнирная таблица
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«Партизан» одержал победу над «Црвеной Звездой». Встреча прошла в Белграде (Сербия) на домашнем стадионе «Црвены Звезды» «Штарк-Арена — Комбанк-Арена» и завершилась победой гостей паркета со счётом 68:64. Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Зак Ледей и Данте Экзам, набравшие по 20 очков. В составе «Црвены Звезды» отличился Лука Вильдоса, набравший 26 очков.

В другом матче игрового дня греческий «Олимпиакос» одержал победу над израильским «Маккаби». Игра прошла в Пирее (Греция) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 95:89. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Александар Везенков, набравший 23 очка. В составе гостей паркета 23 очка набрал Роман Соркин.

В ещё одном матче игрового дня испанская «Баскония» оказалась сильнее турецкого «Анадолу Эфес». Встреча прошла в Витории (Испания) на стадионе «Фернандо Буэса» и завершилась победой хозяев паркета в овертайме со счётом 114:111. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Мэтт Костелло, набравший 33 очка. Дабл-дабл из 19 очков и 16 передач на счету Дариуса Томпсона. В составе «Анадолу Эфес» 21 очко набрал Шейн Ларкин.

В заключительном матче игрового дня мюнхенская «Бавария» оказалась сильнее «Виртуса» из Болоньи. Встреча прошла в Мюнхене (Германия) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 91:84. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Огастин Рабит, набравший 18 очков. В составе гостей по 14 баллов набрали Изайя Кординье и Милош Теодосич.

Турнирная таблица и расписание сезона-2022/2023 Евролиги
Евролига. Регулярный чемпионат. 21-й тур
27 января 2023, пятница. 21:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
78 : 79
Партизан
Белград, Сербия
Црвена Звезда: Вильдоса - 26, Недович - 23, Добрич - 13, Петрушев - 8, Бентил - 2, Иванович - 2, Лазаревич - 2, Митрович - 2, Кузмич, Лазич, Маркович, Холланд
Партизан: Ледей - 20, Экзам - 20, Лессор - 13, Смайлагич - 7, Пантер - 6, Мадар - 5, Аврамович - 3, Нанналли - 3, Анджушич - 2, Бродзянски, Папапетру, Трифунович
Евролига. Регулярный чемпионат. 21-й тур
27 января 2023, пятница. 22:30 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
95 : 89
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Олимпиакос: Везенков - 23, Маккиссик - 13, Папаниколау - 10, Блэк - 9, Канаан - 9, Питерс - 9, Уолкап - 9, Ларенцакис - 8, Слукас - 3, Фалль - 2, Боломбой, Лунцис
Маккаби Тель-Авив: Соркин - 23, Болдуин - 14, Адамс - 13, Колсон - 13, Ди Бартоломео - 12, Браймо - 6, Мартин - 6, Небо - 2, Коэн, Менко, Хиллиард, Холлинс
Евролига. Регулярный чемпионат. 21-й тур
27 января 2023, пятница. 22:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
114 : 111
ОТ
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Баскония: Костелло - 33, Томпсон - 19, Ховард - 16, Эноч - 14, Маринкович - 9, Гедрайтис - 7, Диес - 5, Котсар - 5, Куруц - 3, Хоммс - 3, Ндиайе, Райэсте
Анадолу Эфес: Ларкин - 21, Бьёбуа - 19, Мицич - 19, Клайберн - 16, Данстон - 11, Жижич - 11, Брайант - 7, Синглтон - 3, М'Байе - 2, Пляйсс - 2, Арна, Гази
Евролига. Регулярный чемпионат. 21-й тур
27 января 2023, пятница. 22:45 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
91 : 84
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Бавария: Рабит - 18, Уинстон - 15, Уэйлер-Бэбб - 10, Гиффей - 9, Сили - 7, Харрис - 7, Бонга - 6, Ярамаз - 6, Уолден - 5, Хантер - 5, Гиллеспи - 3, Вимберг
Виртус Болонья: Кординье - 14, Теодосич - 14, Хэкетт - 12, Белинелли - 10, Джайте - 9, Бако - 8, Шенгелия - 8, Оджелей - 7, Мики - 2, Манньон, Пайола, Уимс
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