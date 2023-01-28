Дабл-дабл Янниса Адетокунбо принёс «Милуоки» победу над «Индианой»

В Индианаполисе (США) на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Индиана Пэйсерс» принимала «Милуоки Бакс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 141:131.



Самым результативным игроком у «Индианы» стал американский центровой Майлз Тёрнер, набравший 24 очка, пять подборов, но не отдавший передач. Также стоит отметить американца Бадди Хилда, который заработал 22 очка, пять подборов и две передачи. Самым результативным у гостей стал греческий форвард Яннис Адетокунбо. На его счету дабл-дабл: 41 очко, 12 подборов и шесть передач. Также стоит отметить 21-го номера американского разыгрывающего Джру Холидэя, который набрал 20 очков, девять подборов и столько же передач.