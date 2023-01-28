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Дабл-дабл Янниса Адетокунбо принёс «Милуоки» победу над «Индианой»

Дабл-дабл Янниса Адетокунбо принёс «Милуоки» победу над «Индианой»
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В Индианаполисе (США) на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Индиана Пэйсерс» принимала «Милуоки Бакс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 141:131.

Самым результативным игроком у «Индианы» стал американский центровой Майлз Тёрнер, набравший 24 очка, пять подборов, но не отдавший передач. Также стоит отметить американца Бадди Хилда, который заработал 22 очка, пять подборов и две передачи. Самым результативным у гостей стал греческий форвард Яннис Адетокунбо. На его счету дабл-дабл: 41 очко, 12 подборов и шесть передач. Также стоит отметить 21-го номера американского разыгрывающего Джру Холидэя, который набрал 20 очков, девять подборов и столько же передач.

НБА - регулярный чемпионат
28 января 2023, суббота. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
131 : 141
Милуоки Бакс
Милуоки
Индиана Пэйсерс: Тёрнер - 24, Хилд - 22, Матурин - 21, Макконнелл - 19, Дуарте - 17, Несмит - 10, Нембард - 9, Смит - 9, Битадзе, Браун, Бриссетт, Джексон, Джонсон, Куин, Тайс, Тэйлор, Халибёртон
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 41, Холидэй - 20, Миддлтон - 17, Лопес - 15, Коннотон - 14, Аллен - 13, Картер - 12, Инглс - 6, Мэттьюз - 3, Адетокунбо, Боучэмп, Грин, Ибака, Мамукелашвили, Нвора, Портис, Хилл
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