Трипл-дабл Джа Моранта не помог «Мемфису» одолеть «Миннесоту»

В Миннеаполисе (США) на стадионе «Таргет-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Мемфис Гриззлиз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 111:100.



Самым результативным игроком у «Миннесоты» стал американский защитник Энтони Эдвардс, набравший 25 очков, семь подборов и столько же передач. Также стоит отметить американца Кайла Андерсона, который заработал 23 очка, три подбора и шесть передач. Самым результативным у гостей стал 12-й номер американский разыгрывающий Джа Морант. На его счету трипл-дабл: 27 очков, десять подборов и 11 передач. Также отметим канадского защитника Диллона Брукса, который набрал 17 очков, четыре подбора и всего одну передачу.