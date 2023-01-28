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Трипл-дабл Джа Моранта не помог «Мемфису» одолеть «Миннесоту»

Трипл-дабл Джа Моранта не помог «Мемфису» одолеть «Миннесоту»
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В Миннеаполисе (США) на стадионе «Таргет-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Мемфис Гриззлиз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 111:100.

Самым результативным игроком у «Миннесоты» стал американский защитник Энтони Эдвардс, набравший 25 очков, семь подборов и столько же передач. Также стоит отметить американца Кайла Андерсона, который заработал 23 очка, три подбора и шесть передач. Самым результативным у гостей стал 12-й номер американский разыгрывающий Джа Морант. На его счету трипл-дабл: 27 очков, десять подборов и 11 передач. Также отметим канадского защитника Диллона Брукса, который набрал 17 очков, четыре подбора и всего одну передачу.

НБА - регулярный чемпионат
28 января 2023, суббота. 03:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
111 : 100
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 25, Андерсон - 23, Расселл - 19, Найт - 10, Рид - 9, Макдэниелс - 8, Ноуэлл - 8, Гобер - 7, Риверс - 2, Гарза, Майнотт, Маклафлин, Мур Мл., Принс, Райан, Таунс, Форбс
Мемфис Гриззлиз: Морант - 27, Брукс - 17, Кларк - 15, Джексон - 14, Уильямс - 7, Ларэвиа - 6, Альдама - 5, Тиллман - 5, Родди - 4, Адамс, Бейн, Грин, Джонс, Кончар, Лофтон Мл., Уильямс Мл., Чендлер
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