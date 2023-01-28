Владелец «Нью-Йорка» рассказал о планах по продаже клуба
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Владелец клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк Никс» Джеймс Долан заявил, что на данном этапе не планирует продавать франшизу.
«На данный момент у меня нет каких-либо планов по продаже клуба. Не планирую уходить на пенсию в ближайшее время. «Никс» – это семейный актив. По этой причине кто-то из членов семьи займёт моё место в будущем», – приводит слова Долана ESPN.
67-летний бизнесмен приобрёл клуб в начале 2000-х. Долану также принадлежит «Нью-Йорк Рейнджерс», выступающий в Национальной хоккейной лиге.
«Нью-Йорк Никс» в текущем сезоне занимает седьмое место в Восточной конференции с 27 победами при 23 поражениях. Следующую игру «Никс» проведут с «Бруклин Нетс» на выезде 29 января (1:10 мск).
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