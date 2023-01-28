Андрей Мальцев: руководство «Химок» оказало мне доверие

Главный тренер «Химок» Андрей Мальцев признался, что хотел остаться в подмосковной команде, несмотря на уход из Единой лиги ВТБ.

«Не могу сказать, что за мной охотились команды Единой лиги ВТБ, дальше разговоров дело не заходило. И было большое желание с моей стороны остаться в «Химках», и руководство клуба оказало мне доверие. Как сейчас помню, это было 2 сентября 2021 года, когда было решено, что клуб будет выступать в Суперлиге и видит меня главным тренером», – сказал Мальцев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Марату Арасланову.

Подмосковные «Химки» в Суперлиге занимают четвёртое место с 30 очками. Подопечные Мальцева одержали победы в 12 играх, потерпев шесть поражений. Следующую встречу подмосковный клуб проведёт с «Тамбовом», занимающим 10-е место (25 очков – семь побед и 11 поражений), на выезде 29 января (16:00 мск).