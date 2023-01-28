Андрей Мальцев прокомментировал отсутствие легионеров в «Химках»
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Главный тренер «Химок» Андрей Мальцев заявил, что отсутствие иностранных игроков – это осознанный выбор в клубе.
«Да, это принципиальная позиция. Я считаю, что наши русские игроки ничуть не хуже легионеров. И мы обязаны давать шанс своим ребятам. У нас в том году был один казах – Саня Жигулин. Но мы его не считали легионером, он свой полностью», – сказал Мальцев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Марату Арасланову.
Подмосковные «Химки» в Суперлиге занимают четвёртое место с 30 очками. Подопечные Мальцева одержали победы в 12 играх, потерпев шесть поражений. Следующую встречу подмосковный клуб проведёт с «Тамбовом», занимающим 10-е место (25 очков – семь побед и 11 поражений), на выезде 29 января (16:00 мск).
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