Андрей Мальцев рассказал, кто может составить конкуренцию ЦСКА

Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Мальцев прокомментировал 22-матчевую победную серию ЦСКА. 56-летний специалист считает, что у московского клуба найдутся конкуренты в Единой лиге ВТБ.
«Однозначно, есть. Мы помним, что в прошлом году серии решающие были до четырёх побед, и как всё в итоге сложилось. Думаю, ни «Зенит», ни УНИКС последнего слова ещё однозначно не сказали. Уверен, что МБА будет также трепать нервы и «Зениту», и ЦСКА, и другим командам. Уверен, что «Локомотив» дома будет напрягаться изо всех сил. И у «Нижнего Новгорода» потрясающие игры бывают.
Скорее всего, каких-то сенсаций не будет и ЦСКА дойдёт до финала. Но лёгкой прогулки у него точно не будет. Я верю в это, потому что вижу, какие специалисты работают. И Перасович, и Паскуаль не дадут этому случиться легко. Они найдут способ обеспечить нервную жизнь ЦСКА. И я буду этому только рад. Но не из-за того, что не желаю успеха ЦСКА. Прошлогодняя финальная серия была одним из самых замечательных событий, которые были за последние годы в баскетболе.
Мне она очень понравилась. По содержанию баскетбола, по накалу, по всему. Полные трибуны. Я был и в Ленинграде, и в Москве на матчах», – сказал Мальцев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Марату Арасланову.
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