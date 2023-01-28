Тристан Томпсон озвучил тройку лучших бигменов в НБА

Чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс», ныне эксперт ESPN Тристан Томпсон назвал тройку лучших бигменов Национальной баскетбольной ассоциации на данный момент.

«Моя тройка выглядит следующим образом: Никола Йокич, Джоэл Эмбиид и Энтони Дэвис», – заявил Томпсон в эфире программы NBA Today.

За свою профессиональную карьеру 31-летний Томпсон принял участие в 730 матчах за 11 сезонов, в среднем набирая девять очков, делая 8,4 подбора и одну результативную передачу при реализации бросков 51,9% и штрафных 60,5%, проводя на площадке 26,8 минуты.



Канадец был известен игрой под чужим кольцом – за карьеру он совершал 3,3 подбора в нападении. Наилучший показатель – четыре подбора в среднем – он продемонстрировал в сезоне-2018/2019, будучи игроком «Кливленда».