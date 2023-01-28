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Лидер «Кливленда»: я должен участвовать в Матче звёзд НБА

Лидер «Кливленда»: я должен участвовать в Матче звёзд НБА
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Разыгрывающий «Кливленд Кавальерс» Дариус Гарлэнд считает, что он должен принять участие в Матче всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации.

«Я должен участвовать в этом мероприятии. Моя статистика практически не отличается от прошлогодней. В этом сезоне наша команда выступает намного лучше.

У нас настрой исключительно на плей-офф, мы очень и очень близки. Так почему я не должен быть отобран для участия в Матче звёзд?» – цитирует 23-летнего игрока Cleveland Plain Dealer.

В текущем сезоне разыгрывающий принял участие в 42 играх, набирая в среднем 22 очка, 8,1 передачи и 2,9 подбора при реализации бросков 44,8%, где 39,9% – трёхочковые.

«Кливленд Кавальерс» занимает пятое место в Восточной конференции с 30 победами при 21 поражении. Следующую встречу «Кавальерс» проведут с «Лос-Анджелес Клипперс» на своей площадке 30 января (3:00 мск).

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