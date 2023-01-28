«Удивлён». Никола Йокич — о непопадании Эмбиида в стартовую пятёрку Матча звёзд НБА

Звёздный центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич признался, что был удивлён непопаданием центрового «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида в стартовую пятёрку Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации.

«На самом деле, я был удивлён. Он заслужил место в старте», – приводит слова сербского баскетболиста обозреватель Denver Post Майк Сингер.

Напомним, стали известны участники стартовых составов Матча всех звёзд в рамках звёздного уикенда НБА. На Западе с первых минут встречу начнут Никола Йокич («Денвер Наггетс»), Зайон Уильямсон («Нью-Орлеан Пеликанс»), Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») и Лука Дончич («Даллас Маверикс»).



На Востоке – Кевин Дюрант («Бруклин Нетс»), Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»), Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс») и Кайри Ирвинг («Бруклин Нетс»).



Процент влияния на итоги голосования выглядят следующим образом: болельщики – 50%, игроки – 25%, представители СМИ – 25%. Матч всех звёзд пройдёт в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, 19 февраля на «Вивинт-Арене».