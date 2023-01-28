Кевин Дюрант назвал молодого игрока, за которым нравится наблюдать

Звёздный лёгкий форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант признался, что среди молодых игроков Национальной баскетбольной ассоциации ему нравится наблюдать за центровым «Хьюстон Рокетс» Алпереном Шенгюном.

«Мне нравится наблюдать за Шенгюном, отдаю ему предпочтение. Он ставил сверху с сопротивлением двух игроков. Я даже и не предполагал, что он способен на такое. Он клёвый. Мне он нравится», – заявил Дюрант во время эфира шоу NBA HooperVision.

В текущем сезоне 20-летний турецкий баскетболист принял участие в 45 матчах, набирая в среднем 15,5 очка, 8,9 подбора и 3,6 передачи при реализации бросков 57,5%, где 31,3% – трёхочковые.



Центровой был выбран на драфте-2021 под общим 16-м номером. Действующий контракт Шенгюна рассчитан до конца сезона-2025/2026 (квалификационное предложение).