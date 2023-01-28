«Енисей» на выезде оказался сильнее «Астаны»
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Красноярский «Енисей» на выезде одержал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной». Встреча состоялась на стадионе «ТК Старт» в Астане и завершилась победой гостей со счётом 83:67 (26:18, 21:20, 21:16, 15:13).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Анджело Уорнер, набравший 21 очко. 15 очков набрал Тимофей Герасимов. 12 баллов на свой счёт записал Владислав Трушкин со скамейки запасных.
В составе «Астаны» 18 очков набрал Майкл Майерс. 15 очками отметился Маркелл Джонсон, 12 баллами – Кваме Вон.
Следующий матч казахстанский баскетбольный клуб проведёт с «Минском» на своей площадке 1 февраля (13:00 мск). «Енисей» на выезде встретится с тем же соперником 4 февраля (12:00 мск).
Единая лига ВТБ. Группа Б
28 января 2023, суббота. 13:00 МСК
Астана
Астана, Казахстан
Окончен
67 : 83
Енисей
Красноярск, Россия
Астана: Майерс - 14, Вон - 12, Джонсон - 12, Марчук - 7, Мурзагалиев - 6, Лиходей - 4, Щербак - 3, Айткали, Балашов, Гаврилов, Майдекин, Марчук
Енисей: Уорнер - 19, Герасимов - 15, Трушкин - 10, Томпсон - 7, Белянков - 6, Гудумак - 6, Викторов - 5, Ханна - 5, Мотовилов - 1, Бабушкин, Балашов, Сонько
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