«Енисей» на выезде оказался сильнее «Астаны»

Красноярский «Енисей» на выезде одержал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной». Встреча состоялась на стадионе «ТК Старт» в Астане и завершилась победой гостей со счётом 83:67 (26:18, 21:20, 21:16, 15:13).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Анджело Уорнер, набравший 21 очко. 15 очков набрал Тимофей Герасимов. 12 баллов на свой счёт записал Владислав Трушкин со скамейки запасных.

В составе «Астаны» 18 очков набрал Майкл Майерс. 15 очками отметился Маркелл Джонсон, 12 баллами – Кваме Вон.

Следующий матч казахстанский баскетбольный клуб проведёт с «Минском» на своей площадке 1 февраля (13:00 мск). «Енисей» на выезде встретится с тем же соперником 4 февраля (12:00 мск).