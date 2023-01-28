Райкович рассказал, что нужно сделать ЦСКА для победы над МБА

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями от первого матча второго этапа Единой лиги ВТБ, в котором армейцы сыграют с МБА.
«Мы играли уже дважды, поэтому знаем, что MБА – сильная и конкурентоспособная команда. Мы должны играть агрессивно и жёстко, чтобы добиться победы» — приводит слова Эмила Райковича официальный сайт ЦСКА.
Матч ЦСКА — МБА состоится на стадионе «Мегаспорт» в Москве 29 января.
Напомним, по итогам первого этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2022/2023 первое место в турнирной таблице занимает ЦСКА, который одержал 22 победы и не потерпел ни одного поражения со старта сезона.
Согласно регламенту нынешнего сезона Единой лиги ВТБ шесть лучших команд, среди которых МБА и ЦСКА, попавшие в группу А, уже гарантировали себе участие в плей-офф весной этого года. В группе Б будут определены ещё две команды, которые присоединятся к первой шестёрке на стадии плей-офф.
- 28 января 2023
-
19:53
-
19:08
-
18:52
-
18:06
-
16:24
-
15:50
-
15:32
-
15:15
-
15:11
-
14:59
-
14:51
-
14:10
-
13:51
-
13:22
-
13:05
-
12:43
-
12:20
-
12:01
-
11:46
-
11:35
-
11:23
-
11:09
-
10:55
-
10:33
-
10:04
-
09:45
-
09:36
-
09:25
-
09:18
-
06:06
-
06:00
-
00:59
-
00:41
-
00:05
- 27 января 2023
-
23:34