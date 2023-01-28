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Райкович рассказал, что нужно сделать ЦСКА для победы над МБА

Райкович рассказал, что нужно сделать ЦСКА для победы над МБА
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Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями от первого матча второго этапа Единой лиги ВТБ, в котором армейцы сыграют с МБА.

«Мы играли уже дважды, поэтому знаем, что MБА – сильная и конкурентоспособная команда. Мы должны играть агрессивно и жёстко, чтобы добиться победы» — приводит слова Эмила Райковича официальный сайт ЦСКА.

Матч ЦСКА — МБА состоится на стадионе «Мегаспорт» в Москве 29 января.

Напомним, по итогам первого этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2022/2023 первое место в турнирной таблице занимает ЦСКА, который одержал 22 победы и не потерпел ни одного поражения со старта сезона.

Согласно регламенту нынешнего сезона Единой лиги ВТБ шесть лучших команд, среди которых МБА и ЦСКА, попавшие в группу А, уже гарантировали себе участие в плей-офф весной этого года. В группе Б будут определены ещё две команды, которые присоединятся к первой шестёрке на стадии плей-офф.

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