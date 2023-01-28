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Василий Карасёв сравнил второй этап Единой лиги ВТБ с Евролигой

Василий Карасёв сравнил второй этап Единой лиги ВТБ с Евролигой
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Главный тренер МБА Василий Карасёв поделился ожиданиями от предстоящего матча второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА.

«Можно сказать, что мы закончили регулярку и сейчас вышли в Евролигу, где в соперниках — сильнейшие команды. У нас сохраняются кадровые сложности, но никто не собирается сдаваться. Я уже говорил, что для нас очень важными факторами являются развитие наших баскетболистов и качество игры, которую мы показываем. И чтобы совершенствовать эти вещи, нужно играть именно с лучшими.

Акцент будем делать именно на качестве баскетбола, а если сможем продемонстрировать то, что можем, то и результат придёт — как это было в игре с «Зенитом», — приводит слова Василия Карасёва официальный сайт МБА.

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