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Хомсли: перерыв помог «Зениту» понять ошибки первой половины сезона

Хомсли: перерыв помог «Зениту» понять ошибки первой половины сезона
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Защитник «Зенита» Калеб Хомсли поделился ожиданиями от матча второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».

«Этот небольшой перерыв дал нам возможность перестроиться, собраться вместе и понять ошибки, которые мы делали в первой половине сезона. И больше таких не совершать. В первую очередь нужно уделить внимание защите, всё с этого начинается. Мы должны ограничить их активность на подборах в нападении, потому что мы знаем: это именно то, что они планируют делать. Ну и нужно останавливать быстрый переход из защиты в нападение», — приводит слова Хомсли официальный сайт «Зенита».

Матч состоится 29 января 2023 года в Санкт-Петербурге, начало встречи — в 17:00 по московскому времени.

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