«Олимпия Милан» объявила о подписании контракта с экс-игроком «Зенита»

«Олимпия Милан» на официальном сайте объявила о подписании контракта с бывшим игроком санкт-петербургского «Зенита», 31-летним американским разыгрывающим Шабаззом Напьером.



«С приближением решающей части сезона мы приняли решение пригласить игрока с высокой мотивацией и отличными навыками, который поможет нам сразу, а затем и в течение сезона», — подчеркнул генеральный менеджер итальянского клуба Христос Ставропулос.



Напомним, Напьер начал выступать за «Зенит» в сезоне-2021/2022. В конце февраля прошлого года игрок покинул расположение питерцев, уехав в США. Тогда сообщалось, что на такое решение баскетболист пошёл не из-за политических причин — Шабазз в любом случае хотел уйти из «Зенита».