Бен Симмонс пропустит матч с «Нью-Йорк Никс»

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Бен Симмонс пропустит матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Нью-Йорк Никс», сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски в своих социальных сетях.



Баскетболист пропустит встречу из-за болей в левом колене. Ранее Симмонс не смог доиграть встречу с «Детройт Пистонс» из-за проблем с коленом.



В этом сезоне Симмонс пропускал часть матчей из-за травмы. В среднем за игру он набирает 7,4 очка, совершает 6,5 подбора, отдаёт 6,4 результативной передачи.



На данный момент «Бруклин» занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции. Возглавляет турнирную таблицу «Бостон Селтикс».