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Бен Симмонс пропустит матч с «Нью-Йорк Никс»

Бен Симмонс пропустит матч с «Нью-Йорк Никс»
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Бен Симмонс пропустит матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Нью-Йорк Никс», сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски в своих социальных сетях.

Баскетболист пропустит встречу из-за болей в левом колене. Ранее Симмонс не смог доиграть встречу с «Детройт Пистонс» из-за проблем с коленом.

В этом сезоне Симмонс пропускал часть матчей из-за травмы. В среднем за игру он набирает 7,4 очка, совершает 6,5 подбора, отдаёт 6,4 результативной передачи.

На данный момент «Бруклин» занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции. Возглавляет турнирную таблицу «Бостон Селтикс».

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