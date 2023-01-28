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Главный тренер «Енисея» остался недоволен игрой команды в победном матче с «Астаной»

Главный тренер «Енисея» остался недоволен игрой команды в победном матче с «Астаной»
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Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович прокомментировал победу своих подопечных над «Астаной» в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной» (83:67).

«Поздравляю игроков с победой, но не могу сказать, что меня устраивало качество нашей игры на протяжении 40 минут. Мы не играли стабильно, особенно в защите. В следующих матчах нам нужно выступать гораздо лучше, если мы хотим добиваться побед. Но в конечном итоге сегодня мы победили. Нужно проанализировать матч и постараться играть лучше», — приводит слова Анзуловича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Следующий матч казахстанский баскетбольный клуб проведёт с «Минском» на своей площадке 1 февраля (13:00 мск). «Енисей» на выезде встретится с тем же соперником 4 февраля (12:00 мск).

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