«Майами» в третий раз за сезон оштрафовали за нарушение отчётности о травмах
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Национальная баскетбольная ассоциация оштрафовала «Майами Хит» на $ 25 тыс. за нарушение правил, которые регулируют отчётность о травмах, сообщает пресс-служба лиги.
Это уже третий штраф для клуба в этом сезоне — в середине декабря «Майами» получил такой же штраф за то, что не сообщил статус сразу нескольких игроков перед матчем регулярного чемпионата с «Оклахомой-Сити Тандер».
Позднее все 17 игроков «Майами» были внесены в отчёт о травмах перед игрой с «Чикаго», за что «Майами» вновь оштрафовали на $ 25 тыс.
«Майами Хит» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 28 побед и потерпев 22 поражения.
Лидирует на Востоке «Бостон Селтик» с 35 победами и 15 поражениями.
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