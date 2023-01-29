41 очка Леброна Джеймса не хватило «Лейкерс», чтобы переиграть «Бостон»

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 125:121.



Самым результативным игроком у «Бостона» стал лёгкий форвард Джейлен Браун, набравший 37 очков, сделавший 9 подборов и три передачи. Также стоит отметить американского форварда Джейсона Тейтума, заработавшего дабл-дабл: 30 очков, 11 подборов и 4 передачи. Самым результативным у гостей стал знаменитый 38-летний американский форвард Леброн Джеймс. На его счету 41 очко, 9 подборов и 8 передач. Также стоит отметить 29-летнего центрового Энтони Дэвиса (16 очков, 10 подборов и четыре передачи).