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41 очка Леброна Джеймса не хватило «Лейкерс», чтобы переиграть «Бостон»

41 очка Леброна Джеймса не хватило «Лейкерс», чтобы переиграть «Бостон»
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 125:121.

Самым результативным игроком у «Бостона» стал лёгкий форвард Джейлен Браун, набравший 37 очков, сделавший 9 подборов и три передачи. Также стоит отметить американского форварда Джейсона Тейтума, заработавшего дабл-дабл: 30 очков, 11 подборов и 4 передачи. Самым результативным у гостей стал знаменитый 38-летний американский форвард Леброн Джеймс. На его счету 41 очко, 9 подборов и 8 передач. Также стоит отметить 29-летнего центрового Энтони Дэвиса (16 очков, 10 подборов и четыре передачи).

НБА - регулярный чемпионат
29 января 2023, воскресенье. 04:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
125 : 121
ОТ
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Бостон Селтикс: Браун - 37, Тейтум - 30, Брогдон - 26, Уайт - 14, Уильямс - 9, Хорфорд - 7, Корнет - 2, Галлинари, Гриффин, Джексон, Дэвисон, Кабенгеле, Притчард, Смарт, Уильямс, Хозер
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 41, Дэвис - 16, Беверли - 15, Уокер - 13, Шрёдер - 13, Уэстбрук - 12, Хатимура - 6, Брайант - 3, Браун - 2, Габриэль, Джонс, Кристи, Пиппен Мл., Ривз, Суидер, Тоскано-Андерсон
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