Результаты всех матчей НБА 29 января, турнирная таблица

29 января состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно 10 матчей.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Бруклин Нетс» – «Нью-Йорк Никс» – 122:115
«Детройт Пистонс» – «Хьюстон Рокетс» – 114:117
«Орландо Мэджик» – «Чикаго Буллз» – 109:128
«Атланта Хоукс» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 113:120
«Миннесота Тимбервулвз» – «Сакраменто Кингз» – 117:110
«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Вашингтон Уизардс» – 103:113
«Сан-Антонио Спёрс» – «Финикс Санз» – 118:128 ОТ
«Бостон Селтикс» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 125:121 ОТ
«Юта Джаз» – «Даллас Маверикс» – 108:100
«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Торонто Рэпторс» – 105:123
В вечерней программе игрового дня состоится матч «Шарлотт Хорнетс» – «Майами Хит». Встреча начнётся в 21:00 мск.
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