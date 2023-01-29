Результаты всех матчей НБА 29 января, турнирная таблица

29 января состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно 10 матчей.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.



«Бруклин Нетс» – «Нью-Йорк Никс» – 122:115

«Детройт Пистонс» – «Хьюстон Рокетс» – 114:117

«Орландо Мэджик» – «Чикаго Буллз» – 109:128

«Атланта Хоукс» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 113:120

«Миннесота Тимбервулвз» – «Сакраменто Кингз» – 117:110

«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Вашингтон Уизардс» – 103:113

«Сан-Антонио Спёрс» – «Финикс Санз» – 118:128 ОТ

«Бостон Селтикс» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 125:121 ОТ

«Юта Джаз» – «Даллас Маверикс» – 108:100

«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Торонто Рэпторс» – 105:123

В вечерней программе игрового дня состоится матч «Шарлотт Хорнетс» – «Майами Хит». Встреча начнётся в 21:00 мск.