Леброн Джеймс неудачно завершил финальную атаку «Лейкерс» в основное время. Видео

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Бостон Селтикс» (121:125) при счёте 105:105 имел возможность вывести «озёрников» вперёд за секунду до конца основного времени.
Разыгрывающий лос-анджелесской команды Деннис Шрёдер ввёл мяч в игру, отдав передачу Леброну Джеймсу, который пытался забросить лэй-ап с сопротивлением форварда «Бостона» Джейсона Тейтума после входа в трёхсекундную зону. Тейтум забрал подбор на своём щите, а игра была переведена в дополнительное время.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
В текущем сезоне 38-летний Джеймс принял участие в 40 матчах, набирая в среднем 30,2 очка, делая 8,5 подбора и 7,1 передачи при реализации бросков 50,7%, где 31,2% – трёхочковые.
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