Энтони Дэвис жёстко высказался в адрес судей после матча с «Бостоном»

Звёздный бигмен «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис после матча регулярного сезона с «Бостон Селтикс» (121:125) критически отозвался о судьях, обслуживающих встречу.

«Полная хрень. Это неприемлемо. Я вам гарантирую, что с рефери ничего не случится. Нас сегодня обманули – мы остались в дураках. На Леброне сфолили. Дам плохую оценку сегодняшней работе судей», – приводит слова Дэвиса обозреватель The Athletic Джован Буха.

Напомним, форвард калифорнийского клуба Леброн Джеймс имел возможность вывести команду вперёд в финальном владении основного времени при счёте 105:105, однако звёздный игрок столкнулся с жёстким сопротивлением игроков «Бостона» в трёхсекундной зоне.

Энтони Дэвис завершил встречу с 16 очками и 10 подборами. У Леброна – 41 очко, девять подборов и восемь результативных передач.