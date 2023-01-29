Энтони Дэвис жёстко высказался в адрес судей после матча с «Бостоном»

Звёздный бигмен «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис после матча регулярного сезона с «Бостон Селтикс» (121:125) критически отозвался о судьях, обслуживающих встречу.
«Полная хрень. Это неприемлемо. Я вам гарантирую, что с рефери ничего не случится. Нас сегодня обманули – мы остались в дураках. На Леброне сфолили. Дам плохую оценку сегодняшней работе судей», – приводит слова Дэвиса обозреватель The Athletic Джован Буха.
Напомним, форвард калифорнийского клуба Леброн Джеймс имел возможность вывести команду вперёд в финальном владении основного времени при счёте 105:105, однако звёздный игрок столкнулся с жёстким сопротивлением игроков «Бостона» в трёхсекундной зоне.
Энтони Дэвис завершил встречу с 16 очками и 10 подборами. У Леброна – 41 очко, девять подборов и восемь результативных передач.
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