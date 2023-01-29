Руководители клубов НБА считают, что один из лидеров «Миннесоты» покинет команду

Руководство «Миннесоты Тимбервулвз» может рассмотреть вариант с обменом разыгрывающего Д'Анджело Расселла до наступления дедлайна Национальной баскетбольной ассоциации, назначенного на 9 февраля. Об этом сообщает HoopsHype.

«Да, многие руководители клубов НБА убеждены, что «Тимбервулвз» всё-таки постараются сделать всё возможное для обмена Д'Анджело Расселла», – отмечается в источнике.

Действующий контракт 26-летнего баскетболиста рассчитан до конца сезона-2022/2023 ($ 31,37 млн). Следующим летом Расселл станет неограниченно свободным агентом.



Дедлайн НБА – это последний день перед закрытием трансферного окна. Как правило, клубы стараются максимально улучшить свои составы, разгрузить платёжные ведомости и выгодно обменять истекающие контракты игроков. Особенно это касается команд, претендующих на чемпионство.