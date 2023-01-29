Руководители клубов НБА считают, что один из лидеров «Миннесоты» покинет команду

Руководство «Миннесоты Тимбервулвз» может рассмотреть вариант с обменом разыгрывающего Д'Анджело Расселла до наступления дедлайна Национальной баскетбольной ассоциации, назначенного на 9 февраля. Об этом сообщает HoopsHype.
«Да, многие руководители клубов НБА убеждены, что «Тимбервулвз» всё-таки постараются сделать всё возможное для обмена Д'Анджело Расселла», – отмечается в источнике.
Действующий контракт 26-летнего баскетболиста рассчитан до конца сезона-2022/2023 ($ 31,37 млн). Следующим летом Расселл станет неограниченно свободным агентом.
Дедлайн НБА – это последний день перед закрытием трансферного окна. Как правило, клубы стараются максимально улучшить свои составы, разгрузить платёжные ведомости и выгодно обменять истекающие контракты игроков. Особенно это касается команд, претендующих на чемпионство.
- 29 января 2023
-
13:33
-
13:22
-
13:13
-
12:48
-
12:36
-
12:28
-
11:44
-
11:27
-
11:14
-
10:33
-
10:07
-
10:01
-
09:39
-
09:16
-
09:05
-
08:24
-
07:50
-
07:32
-
01:36
-
00:52
-
00:03
- 28 января 2023
-
23:52
-
23:03
-
22:57
-
22:41
-
22:01
-
20:57
-
20:48
-
19:53
-
19:08
-
18:52
-
18:06
-
16:24
-
15:50
-
15:32