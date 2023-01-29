«Всё будет хорошо». Звезда «Бостона» — о судейской ошибке в матче с «Лейкерс»

Атакующий защитник «Бостон Селтикс» Джейлен Браун после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Лос-Анджелес Лейкерс» (125:121) прокомментировал судейские действия в конце основного времени.

«Да, судья ошибся в конце основного времени, и он признал это, но такова жизнь. Всё будет хорошо», – заявил Браун в интервью после встречи.

Напомним, форвард калифорнийского клуба Леброн Джеймс имел возможность вывести команду вперёд в финальном владении основного времени при счёте 105:105, однако звёздный игрок столкнулся с жёстким сопротивлением игроков «Бостона» в трёхсекундной зоне.

В итоге «кельты» одержали победу в овертайме, а встреча завершилась со счётом 125:121. Ранее «Бостон» подколол калифорнийскую команду в социальных сетях.