Кайл Андерсон: Эдвардс играет на уровне игрока Матча звёзд
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Лёгкий форвард «Миннесоты Тимбервулвз» Кайл Андерсон тепло отозвался об одноклубнике Энтони Эдвардсе.
«Он играет на уровне игрока Матча звёзд. Возможно, он входит в десятку лучших игроков на данный момент. Пугает, что это не его потолок – у него гораздо больше возможностей для роста», – приводит слова Андерсона портал Ballislife.com.
В текущем сезоне 21-летний Эдвардс принял участие в 52 матчах, набирая в среднем 24,7 очка, 6,1 подбора и 4,5 передачи при реализации бросков 46,4%, где 37,7% – трёхочковые.
«Миннесота Тимбервулвз» занимает шестое место в Западной конференции с 27 победами при 25 поражениях. Следующую игру «Тимбервулвз» проведут с «Сакраменто Кингз» на своей площадке 31 января (4:00 мск).
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