«Локомотив-Кубань» вырвал победу в гостях у «Зенита»
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Завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором санкт-петербургский «Зенит» на своей площадке принимал «Локомотив-Кубань». Счёт встречи — 92:90 в пользу команды из Краснодара.
Развязка произошла за несколько секунд до финальной сирены. За пять секунд до конца Владислав Емченко заработал два очка для своей команды и вывел её вперёд. «Зенит» после этого успел провести одну атаку, однако Трей Томпкинс смазал трёхочковый бросок.
Самым результативным игроком встречи стал Трей Томпкинс, на счету которого 23 очка. У «Локомотива-Кубань» больше всех очков набрал Джейлен Барфорд — 22.
Стоит отметить, что это стартовый матч Этапа победителей Единой лиги ВТБ. Ранее московский ЦСКА также добыл победу в своём матче, обыграв МБА.
Единая лига ВТБ. Группа А
29 января 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
90 : 92
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Зенит: Томпкинс - 23, Карасёв - 15, Хэмм - 14, Эртель - 14, Хомсли - 13, Морман - 6, Д. Кулагин - 5, Вольхин, Зубков, Клименко, Уимбуш, Фридзон
Локомотив-Кубань: Бэрфорд - 22, Емченко - 13, Акун-Пёрселл - 11, Квитковских - 11, Ведищев - 9, Мартюк - 9, Хортон - 9, Щербенев - 8, Елатонцев, Паунич, Узинский
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