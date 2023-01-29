«Локомотив-Кубань» вырвал победу в гостях у «Зенита»

Завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором санкт-петербургский «Зенит» на своей площадке принимал «Локомотив-Кубань». Счёт встречи — 92:90 в пользу команды из Краснодара.

Развязка произошла за несколько секунд до финальной сирены. За пять секунд до конца Владислав Емченко заработал два очка для своей команды и вывел её вперёд. «Зенит» после этого успел провести одну атаку, однако Трей Томпкинс смазал трёхочковый бросок.

Самым результативным игроком встречи стал Трей Томпкинс, на счету которого 23 очка. У «Локомотива-Кубань» больше всех очков набрал Джейлен Барфорд — 22.

Стоит отметить, что это стартовый матч Этапа победителей Единой лиги ВТБ. Ранее московский ЦСКА также добыл победу в своём матче, обыграв МБА.