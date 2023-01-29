Райкович отреагировал на первую победу ЦСКА в Этапе победителей Единой лиги ВТБ
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Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович высказался по поводу победы своей команды в стартовом матче второго этапа Единой лиги ВТБ с МБА (94:70).
«Поздравляю обе команды с показанной борьбой. Может быть, матч был не очень зрелищным с точки зрения нападения, зато все очень старались в защите. Хочу высказать комплименты МБА, они играли жёстко и агрессивно. Нам было непросто. К тому же это стало для нас репетицией нашего следующего матча, поскольку «Пари Нижний Новгород» играет в схожей манере», — приводит слова Райковича пресс-служба турнира.
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