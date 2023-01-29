Карасёв высказался по поводу разгромного поражения в матче с ЦСКА

Главный тренер МБА Василий Карасёв высказался по поводу поражения своей команды в стартовом матче Этапа победителей Единой лиги ВТБ. Напомним, МБА на выезде играл с ЦСКА и потерпел поражение с разницей в 24 очка — 70:94.
«Сейчас сказал в раздевалке ребятам, что по некоторым моментам и с учётом того, что мы играем в полсостава, этот матч можно занести нам в плюс. Мы создали немало свободных атак, но не все реализовали. Это опыт и мастерство. У ЦСКА они есть, и соперники этим пользуются. В защите мы не справились с быстрыми отрывами соперников. ЦСКА – лучшая команда в лиге по этому показателю, они любят и умеют действовать быстро. Мы бились до конца, но из-за ограниченной ротации нагрузка была слишком большой», — приводит слова Карасёва пресс-служба Единой лиги ВТБ.
- 29 января 2023
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