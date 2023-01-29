Гомельский высказался по поводу францзуского новичка «Зенита»
Поделиться
Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался по поводу французского форварда Адриена Моэрмана, который перешел в «Зенит».
«Моэрман — очень полезное приобретение. Мощный форвард, хорош на подборе, стабильный бросок. Немного медленный, но старательный в обороне», — написал Гомельский на своём сайте.
Адриен начинал этот сезон в «Монако». В 16 матчах Евролиги Моэрман набирал в среднем 2,9 очка и совершал 2,8 подбора. В январе «Монако» объявил о расставании с игроком по взаимному согласию.
Морман является двукратным чемпионом Евролиги в составе турецкого «Анадолу Эфес» (2021, 2022). Прошедшим летом форвард перешёл в «Монако», однако не сумел закрепиться в новой команде.
Комментарии
- 29 января 2023
-
20:04
-
19:12
-
19:09
-
19:07
-
18:26
-
17:34
-
16:43
-
16:29
-
16:14
-
15:40
-
15:29
-
15:17
-
14:55
-
14:42
-
14:31
-
13:33
-
13:22
-
13:13
-
12:48
-
12:36
-
12:28
-
11:44
-
11:27
-
11:14
-
10:33
-
10:07
-
10:01
-
09:39
-
09:16
-
09:05
-
08:24
-
07:50
-
07:32
-
01:36
-
00:52
Партнерский контент