Гомельский высказался по поводу францзуского новичка «Зенита»

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался по поводу французского форварда Адриена Моэрмана, который перешел в «Зенит».



«Моэрман — очень полезное приобретение. Мощный форвард, хорош на подборе, стабильный бросок. Немного медленный, но старательный в обороне», — написал Гомельский на своём сайте.

Адриен начинал этот сезон в «Монако». В 16 матчах Евролиги Моэрман набирал в среднем 2,9 очка и совершал 2,8 подбора. В январе «Монако» объявил о расставании с игроком по взаимному согласию.

Морман является двукратным чемпионом Евролиги в составе турецкого «Анадолу Эфес» (2021, 2022). Прошедшим летом форвард перешёл в «Монако», однако не сумел закрепиться в новой команде.