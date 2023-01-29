Клэй Томпсон: я был в восторге, когда Коби назвал нас со Стефом «хладнокровными убийцами»
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Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон рассказал, что однажды его сильно воодушевили слова легендарного Коби Брайанта о нём.
«Я был просто в восторге, когда Коби назвал нас со Стефом «хладнокровными убийцами». Я был очень рад, ведь я боготворил его с самого детства. На площадке я очень часто подражал ему. Мне очень нравился его подход к игре и стиль. Так что после этих слов я стал чувствовать себя просто отлично», — приводит слова Томпсона Fadeaway World.
Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта в Калабасасе недалеко от Лос-Анджелеса. В авиакатастрофе также погибли пилот, 13-летняя дочь Коби, Джианна Брайант, и ещё семь пассажиров.
Стефен Карри и Клэй Томпсон попытались сдвинуть с места борца сумо:
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