Клэй Томпсон: я был в восторге, когда Коби назвал нас со Стефом «хладнокровными убийцами»

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон рассказал, что однажды его сильно воодушевили слова легендарного Коби Брайанта о нём.

«Я был просто в восторге, когда Коби назвал нас со Стефом «хладнокровными убийцами». Я был очень рад, ведь я боготворил его с самого детства. На площадке я очень часто подражал ему. Мне очень нравился его подход к игре и стиль. Так что после этих слов я стал чувствовать себя просто отлично», — приводит слова Томпсона Fadeaway World.

Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта в Калабасасе недалеко от Лос-Анджелеса. В авиакатастрофе также погибли пилот, 13-летняя дочь Коби, Джианна Брайант, и ещё семь пассажиров.

Стефен Карри и Клэй Томпсон попытались сдвинуть с места борца сумо: