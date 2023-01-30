«Шарлотт» дома в упорной борьбе обыграл «Майами»

Завершился матч Национальной баскетбольной лиги, в котором «Шарлотт Хорнетс» на своей площадке принимал «Майами Хит». Счёт встречи — 122:117.
Самым результативным игроком встречи стал Терри Розир, который записал в свой актив 31 очко. Также он сделал шесть подборов и семь передач. В составе Шарлотт ярко выступил также Пи-Джей Вашингтон — 27 очков, шесть подборов, пять передач. У «Майами» лучшую статистическую линейку продемонстрировал Джимми Батлер — 28 очков, семь подборов и две передачи. Стоит отметить и Тайлера Хирро, на счету которого 24 очка, пять подборов и три передачи.
После 51 игры «Шарлотт» занимает предпоследнюю, 14-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея 15 побед при 36 поражениях. «Майами» идёт шестым — 28 побед, 23 поражения.
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