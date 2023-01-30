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«Шарлотт» дома в упорной борьбе обыграл «Майами»

«Шарлотт» дома в упорной борьбе обыграл «Майами»
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Завершился матч Национальной баскетбольной лиги, в котором «Шарлотт Хорнетс» на своей площадке принимал «Майами Хит». Счёт встречи — 122:117.

Самым результативным игроком встречи стал Терри Розир, который записал в свой актив 31 очко. Также он сделал шесть подборов и семь передач. В составе Шарлотт ярко выступил также Пи-Джей Вашингтон — 27 очков, шесть подборов, пять передач. У «Майами» лучшую статистическую линейку продемонстрировал Джимми Батлер — 28 очков, семь подборов и две передачи. Стоит отметить и Тайлера Хирро, на счету которого 24 очка, пять подборов и три передачи.

После 51 игры «Шарлотт» занимает предпоследнюю, 14-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея 15 побед при 36 поражениях. «Майами» идёт шестым — 28 побед, 23 поражения.

НБА - регулярный чемпионат
29 января 2023, воскресенье. 21:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
122 : 117
Майами Хит
Майами
Шарлотт Хорнетс: Розир - 31, Вашингтон - 27, Хэйворд - 20, Болл - 19, Пламли - 10, Уильямс - 7, Смит - 4, Макдэниелс - 2, Тор - 2, Букнайт, Джонс, Макгауэнс, Маледон, Мартин, Ричардс, Убре
Майами Хит: Батлер - 28, Хироу - 24, Адебайо - 17, Лоури - 11, Страс - 10, Оладипо - 9, Винсент - 8, Мартин - 8, Робинсон - 2, Дедмон, Йович, Кэйн, Робинсон, Хайсмит, Хаслем, Юртсевен
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